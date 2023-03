Gli hamburger gourmet più buoni d'Italia e dove trovarli (Di domenica 12 marzo 2023) Anche l'hamburger gourmet ha i suoi profeti, recentemente incoronati durante la quinta edizione di Burger Battle, la manifestazione che nel corso dell’anno ha visto sfidarsi 60 chef Italiani e che ha decretato, durante Beer & Food Attraction, il vincitore dell’hamburger gourmet perfetto: si chiama Rimini,ed è stato realizzato dallo chef pugliese Rocco Camasta. Ecco dove assaggiare le sue specialità, e dove provare gli hamburger firmati dagli altri chef arrivati in finalissima. The Butcher, Modugno (Bari) I migliori hamburger gourmet d'Italia Courtesy The ButcherIl locale : anni di esperienza nella macelleria del padre portano Rocco Camasta a dar vita alla sua piccola macelleria, Beccheria ... Leggi su gqitalia (Di domenica 12 marzo 2023) Anche l'ha i suoi profeti, recentemente incoronati durante la quinta edizione di Burger Battle, la manifestazione che nel corso dell’anno ha visto sfidarsi 60 chefni e che ha decretato, durante Beer & Food Attraction, il vincitore dell’perfetto: si chiama Rimini,ed è stato realizzato dallo chef pugliese Rocco Camasta. Eccoassaggiare le sue specialità, eprovare glifirmati dagli altri chef arrivati in finalissima. The Butcher, Modugno (Bari) I migliorid'Courtesy The ButcherIl locale : anni di esperienza nella macelleria del padre portano Rocco Camasta a dar vita alla sua piccola macelleria, Beccheria ...

