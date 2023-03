Gli agricoltori di Olanda e Belgio contro le follie green. E anche l'Italia ora rischia (Di domenica 12 marzo 2023) Mentre si favorisce il cibo sintetico e il consumo di insetti, si colpiscono agricoltori e allevatori accusati di inquinare. Le leggi che vuole approvare il governo olandese sulle emissioni del settore agricolo, potrebbero arrivare anche in Italia e nel resto d'Europa Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 marzo 2023) Mentre si favorisce il cibo sintetico e il consumo di insetti, si colpisconoe allevatori accusati di inquinare. Le leggi che vuole approvare il governo olandese sulle emissioni del settore agricolo, potrebbero arrivareine nel resto d'Europa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GPTurchi : RT @DanCoop80059329: ?????? E dopo i francesi????, anche gli olandesi???? in piazza, in appoggio ai loro agricoltori... La faglia che divide i pop… - veratto_A : RT @LBasemi: ????L'Aia si sta riempiendo piacevolmente di agricoltori olandesi, il governo ha inviato cannoni ad acqua e ha avvertito che sca… - Alberto93383706 : RT @VotaLaVITA: 'Gli agricoltori dell'UE si stanno ribellando a Bruxelles. Stanno denunciando: la brutale tecnocrazia del WEF, le truffe 'v… - PaulusMarzic : Immagini Live dall'OLanda, dove la Polizia sta letteralmente massacrando gli agricoltori in protesta, sarebbe succe… - Eliamonterosso : Ecco nella democratica Olanda come vengono trattati gli agricoltori che giustamente protestano contro il governo ch… -