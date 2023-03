Giunta regionale Lazio 2023 | Rocca presenta la sua squadra | DIRETTA

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RegioneLazio : ?? Domani @roccapresidente presenterà la nuova Giunta regionale con una conferenza stampa, alle ore 11.00. L’evento… - erbanotizie : Soddisfazione Lega per la Giunta Regionale e Fermi assessore - Windancer2706 : @CeresaRaffaele In Lazio non esistono 'governatori'. Esiste il Presidente della Giunta Regionale. - tonyo1969 : @ChiodiDonatella E come se dopo il terremoto ad amatrice la giunta regionale e il sindaco fossero andati a festeggi… - CCIAARIVLIG : ??? @RegLiguria rinnova anche per il 2023 il Patto per il #lavoro nel #Turismo, la misura che prevede interventi a s… -

... ovvero i fondi del PNRR a cui questanon ha dedicato l'interesse che meritavano. Infatti, ...C'è qualcuno disposto a giustificare positivamente le decisioni di questa Amministrazione...... politicamente vicinissimo al senatore e coordinatoreClaudio Fazzone. Per l'altro ... I malumori non mancano per la composizione della. In tutti i partiti. Per esempio di Enrico Tiero (...La sua è una candidatura "civica", alternativa allauscente di centrodestra. "Auspico un ... Così il segretariodel Pd, Tommaso Bori. "In gioco - spiega - c'è la dignità di un'intera ...

A 24 ore dal termine ultimo per la sua presentazione non sarebbe stata completata nei dettagli la giunta Rocca. Ci sarebbero ancora da limare correttamente le deleghe e, secondo quanto apprende l’agen ...Stamattina Francesco Rocca presenta la squadra. Un solo assessorato (della Lega) per la provincia di Frosinone ...