Giulia De Lellis: non sfugge il mi piace di Andrea Damante (Di domenica 12 marzo 2023) Negli ultimi giorni a tornare nel mirino della cronaca rosa sono Giulia De Lellis e Andrea Damante. Sebbene la loro love-story si sia chiusa da tempo, c’è chi spera ancora in un ritorno di fiamma. Ad alimentare ancora di più le speranze dei fan dei Damellis è la fine della storia d’amore tra l’ex tronista L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Negli ultimi giorni a tornare nel mirino della cronaca rosa sonoDe. Sebbene la loro love-story si sia chiusa da tempo, c’è chi spera ancora in un ritorno di fiamma. Ad alimentare ancora di più le speranze dei fan dei Damellis è la fine della storia d’amore tra l’ex tronista L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Giulia De Lellis in crisi con il fidanzato? Le parole su Instagram sollevano (nuovi) dubbi - infoitcultura : 'Ho scelto lui...'. Giulia De Lellis smentisce il gossip con Damante - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: 0.9% (primo episodio) e 0.7% (secondo episodio) per il debutto di Call of Beauty, con Giulia De Lellis, su Real Time h… - Gi01992 : RT @Mattiabuonocore: 0.9% (primo episodio) e 0.7% (secondo episodio) per il debutto di Call of Beauty, con Giulia De Lellis, su Real Time h… - GiusCandela : RT @Mattiabuonocore: 0.9% (primo episodio) e 0.7% (secondo episodio) per il debutto di Call of Beauty, con Giulia De Lellis, su Real Time h… -