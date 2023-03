Giovanni Minoli: "Vi dico perché Giorgia Meloni è una persona vera" (Di domenica 12 marzo 2023) Giovanni Minoli a Terraverso, il video podcast di Libero, parla di Giorgia Meloni ed esprime un giudizio sul premier: "Secondo me Giorgia Meloni è una persona vera, questa è la sua forza, ne sono convinto"Clicca qui e guarda tutte le puntate di Terraverso Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023)a Terraverso, il video podcast di Libero, parla died esprime un giudizio sul premier: "Secondo meè una, questa è la sua forza, ne sono convinto"Clicca qui e guarda tutte le puntate di Terraverso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : #GiovanniMinoli a #Terraverso, il video podcast di #Libero, parla di Giorgia Meloni ed esprime un giudizio sul prem… - zazoomblog : Giovanni Minoli: Il comunismo è morto? No ecco perché - #Giovanni #Minoli: #comunismo #morto? - Libero_official : #GiovanniMinoli a #Terraverso, il video-podcast di Libero, spiega quali sono gli scenari per la sinistra… - Psico_52 : RT @Libero_official: A #Libero il giornalista #Minoli, senatore a vita di Viale Mazzini: 'Nell’impossibilità di criticare il premier, i gio… - AScribellito : RT @RaiTre: «Ci sono due tipi di uomini: quelli che parlano di donne e quelli che parlano con le donne; io di donne preferisco non parlare.… -