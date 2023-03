(Di domenica 12 marzo 2023): squadre miste sul campo del Centro Tecnico Federale di Casnate con Bernate per dire no alle discriminazioni razziali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Giovanili: #Milan e #Inter uniti per un torneo della #FIGC #SempreMilan - Luxgraph : Under 15 Regionali: Volpiano-Diavoletti Vercelli 6-0 - Luxgraph : Under 16 Regionali: Kl Pertusa-Cbs 1-0 - Luxgraph : Under 15 Regionali: Moncalieri-Chisola 1-1 - milansette : Milan Primavera, Abate: 'Siamo sempre stati compatti rischiando poco' -

La giornata si chiude domani con- Salernitana, in programma alle 20.45. La cronaca di ... dove, dopo leall'AMAT Palermo, esordisce in serie C2 a soli 18 anni. In giallorosso resterà ......Regragui come Luis de la Fuente sono interessati al calciatore del. spagna in vantaggio Finora la storia calcistica di Brahim dice Spagna. Il ragazzo nato a Malaga ha giocato con le...L'anno dopo passa alledeldove resta dal 1993 fino al 1995 . Non esordisce subito con i rossoneri in prima squadra e in Serie A ma resta a giocare con la primavera del. Nel ...

Giovanili: Milan e Inter uniti per un torneo della FIGC Pianeta Milan

Decisivi saranno i prossimi mesi e i prossimi impegni dei giovani per comprendere se fanno davvero al caso del Milan. IlMilanista.it - Testata giornalistica autorizzazione tribunale di Roma iscritta ...Si è espresso su Retegui il presidente del Talleres, consigliandolo alla Serie A e in particolare al Milan in chiave mercato ...