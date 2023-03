"Giovani, lavoro, sorellanza, migranti: ecco le nostre idee A Meloni dico che le donne devono fare più squadra" (Di domenica 12 marzo 2023) “Ci vuole una riforma vera sulle politiche migratorie che ridisegni il Trattato di Dublino e stabilisca nuove regole per l’immigrazione irregolare”: così la pugliese Loredana Capone, nuova vicesegretaria del Pd eletta all’unanimità con Chiara Gribaudo, commenta in esclusiva ad Affaritaliani.it la scelta politica del premier Giorgia Meloni di far sbarcare gli immigrati nei soli porti delle città amministrate dalla sinistra (vedi Ancona, Ravenna, Salerno, Brindisi). Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 12 marzo 2023) “Ci vuole una riforma vera sulle politiche migratorie che ridisegni il Trattato di Dublino e stabilisca nuove regole per l’immigrazione irregolare”: così la pugliese Loredana Capone, nuova vicesegretaria del Pd eletta all’unanimità con Chiara Gribaudo, commenta in esclusiva ad Affaritaliani.it la scelta politica del premier Giorgiadi far sbarcare gli immigrati nei soli porti delle città amministrate dalla sinistra (vedi Ancona, Ravenna, Salerno, Brindisi). Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Lavoro povero – I giovani architetti sfruttati negli studi delle archistar: “700 euro al mese per 10 ore al giorno”… - fattoquotidiano : '700 euro al mese per 10 ore al giorno'. 'I contratti? Finte partite Iva senza tutele' @CharlyMatt - Antonio_Tajani : Industria, scienza, tecnologia, innovazione. Settori nei quali rafforziamo la cooperazione strategica con ????. Aumen… - omarsivori : Pd, Capone ad Affari: 'Con Schlein una squadra attenta ai giovani e al lavoro' - - mimmogammella2 : RT @chiaragribaudo: Inizia un percorso nuovo per il @pdnetwork e per il Paese. Un percorso che guarda alle donne, ai giovani, agli ultimi.… -