Giorgia | “Gocce di Memoria” la dedica all’ex fidanzato Alex Baroni

"Siamo Gocce di un passato che non può più tornare" canta Giorgia nel brano "Gocce Di Memoria" del 2003: uno dei testi più intensi ed emozionanti dell'interprete romana dedicato al compianto ex fidanzato Alex Baroni scomparso l'anno precedente a soli 35 anni. Il cantante a bordo della sua moto sulla Circonvallazione Clodia venne travolto da un'auto che stava facendo inversione di marcia per essere scaraventato in strada ed essere investito nuovamente. Alex Baroni è trasportato all'Ospedale Santo Spirito, dove rimane in coma irreversibile per 25 giorni: il cantautore si spegne il 13 aprile 2002. In quel periodo la storia con Giorgia, sua compagna dal 1997 era in stand-by.

