Giorgia e l' amore per Emanuel Lo | All' inizio avevo dei pregiudizi sull' età | pensavo mi avrebbe lasciato

... 'Il mio bambino dovrà portare il tutore per tutta la vita, sono disperata' Verissimo,in ... ha parlato molto dell'e delle sue relazioni passate: 'L'più grande della mia vita sono ...'All'inizio avevo un po' di pregiudizi sull'età . Ci siamo conosciuti che io ero una ragazza e lui un ragazzino: aveva 23 anni e io 31 '. A 'Verissimo'parla della sua storia d'con il ballerino e cantautore Emanuel Lo , a cui è legata da vent'anni. ' Pensavo mi avrebbe lasciato . 'Invecchio e mi lascerai' gli dicevo, invece non è ...... 'Il mio bambino dovrà portare il tutore per tutta la vita, sono disperata'a Verissimo, le ... 'Per me i bambini sono tutto, riescono a donarti sempre tanta gioia e. Fare il nonno è ...

Giorgia a Verissimo: l’amore per Emanuel Lo e lo stop durante la pandemia | Video Mediaset SuperGuidaTV

Emanuel Lo fa una sorpresa alla compagna e la stupisce: "Abbiamo fatto un casino" A distanza di molti anni Giorgia è tornata nella trasmissione del ...