Giordano: «Inzaghi rischia? Nell’immediato no ma vediamo. All’Inter mancati due» (Di domenica 12 marzo 2023) Per Giordano non è il momento di pensare a un esonero di Inzaghi. L’ex attaccante, ospite di TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport +, parla delle mancanze dell’Inter in questa stagione. I DIFETTI – Bruno Giordano evidenzia come l’umore in casa Inter sia ai minimi termini: «Male, anche perché viene da due anni di delusioni. L’anno scorso ha vinto il Milan, quest’anno il Napoli: otto sconfitte sono tantissime. È inspiegabile, non so cosa sia successo All’Inter: nel momento in cui doveva accelerare, perché aveva un calendario molto buono e alla portata, invece ha rallentato tantissimo e dato la possibilità ad altre squadre di rientrare in gioco. La partita di Porto diventa fondamentale per il prosieguo della stagione: io spero che l’Inter passi, ma se non dovesse essere così penso che ci saranno problemi a breve. ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Pernon è il momento di pensare a un esonero di. L’ex attaccante, ospite di TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport +, parla delle mancanze dell’Inter in questa stagione. I DIFETTI – Brunoevidenzia come l’umore in casa Inter sia ai minimi termini: «Male, anche perché viene da due anni di delusioni. L’anno scorso ha vinto il Milan, quest’anno il Napoli: otto sconfitte sono tantissime. È inspiegabile, non so cosa sia successo: nel momento in cui doveva accelerare, perché aveva un calendario molto buono e alla portata, invece ha rallentato tantissimo e dato la possibilità ad altre squadre di rientrare in gioco. La partita di Porto diventa fondamentale per il prosieguo della stagione: io spero che l’Inter passi, ma se non dovesse essere così penso che ci saranno problemi a breve. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Giordano: «Inzaghi rischia? Nell'immediato no ma vediamo. All'Inter mancati due» - - Fabio_Giordano : @Sanfra1407 @Ceruzeko Inzaghi o handanovic? O entrambi? Perché io ho talmente i coglioni girati per questa storia c… - Fabio_Giordano : @YvanGoSlow24 Ma basta... per me l'allenatore non andrebbe mai cambiato e penso che inzaghi stia anche facendo bene… -