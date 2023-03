Ginnastica artistica, oro alla trave per Giorgia Villa nella Coppa del Mondo di Baku (Di domenica 12 marzo 2023) È arrivato il tanto atteso oro per l’Italia nel mondiale di Ginnastica artistica in svolgimento a Baku, in Azerbaijan. La gioia arriva grazie a Giorgia Villa, agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che conquista la medaglia d’oro alla trave con una prestazione di alto livello con i giudici che le assegnano 13.966 punti, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023) È arrivato il tanto atteso oro per l’Italia nel mondiale diin svolgimento a, in Azerbaijan. La gioia arriva grazie a, agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che conquista la medaglia d’orocon una prestazione di alto livello con i giudici che le assegnano 13.966 punti, ... TAG24.

