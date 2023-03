Ginnastica artistica | Giorgia Villa vince in Coppa del Mondo! Spettacolare trionfo alla trave

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023)ha vinto indelLa fuoriclasse bergamasca si è impostain occasione della terza tappa del massimo circuito internazionale diriservato ai singoli attrezzi. La 20enne,sua seconda uscita stagionale dopo la prova di settimana scorsa in Serie A, ha giganteggiato sui 10 cm, offrendo un esercizio decisamente notevole in termini di esecuzione (8.566) e premiato con il punteggio complessivo di 13.966 (5.4 il D Score). La nota di partenza è stata inferiore rispetto alle eccellenti doti della nostra portacolori, che ha ritoccato qualcosa in termini di difficoltà e ha sciorinato grande sicurezza sull’attrezzo, riuscendo a fare la differenza con una prova complessivamente ...