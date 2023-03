Ginnastica artistica | Arianna Belardelli accarezza la vittoria in Coppa del Mondo! Seconda al corpo libero | debutto da sballo

(Di domenica 12 marzo 2023)ha esordito con il botto nelladel Mondo di, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. La giovane classe 2007, alla sua prima uscita internazionale tra le seniores, ha conquistato uno splendido secondo posto alsulla pedana di Baku (Azerbaijan). L’allieva di Mauro Di Rienzo, che si è messa in grandissima mostra durante le prime due prove di Serie A con il body dellaHeaven di Roma (concluse entrambe sul podio con la squadra neopromossa, a Ravenna si spinse addirittura a 13.950 al quadrato), non ha tremato alin un contesto di assoluto spessore tecnico e ha eseguito un ottimo esercizio: eccellente nota di partenza di 5.3 ...

Il primo giorno di finali a Baku (Azerbaijan), sede della terza tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, ha consegnato un podio all'Italia. Il merito è di Giorgia Villa, che si è classificata al secondo posto nelle parallele asimmetriche. L'azzurra si è resa protagonista di un esercizio che le ha permesso di arrendersi solamente alla cinese Qiu Qiyuan, irragiungibile con il suo punteggio di 14.000.

Ginnastica artistica, Giorgia Villa splendida seconda in Coppa del Mondo! Parallele da podio OA Sport

Giorgia Villa ha vinto in Coppa del Mondo! La fuoriclasse bergamasca si è imposta alla trave in occasione della terza tappa del massimo circuito internazionale di ginnastica artistica riservato ai singoli attrezzi.