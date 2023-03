Gigante maschile domenica Kranjska Gora 2023 | Odermatt sa solo vincere | sesto Della Vite

(Di domenica 12 marzo 2023) Il secondodi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci alpino e di scena12 marzo, viene conquistato da Marco. Sesta vittoria su nove giganti stagionali per l’atleta svizzero, che si conferma il migliore al mondo in questa specialità e non. Neppure una seconda manche clamorosa di Henrik Kristoffersen è stata sufficiente per togliere il primo posto al vincitoreCoppa del Mondo, il quale nonostante qualche errore ha preceduto il norvegese per 31 centesimi. Completa il podio il francese Alexis Pinturault, protagonista di una buona prova ma impreciso nel finale, dove ha perso un’eternità da Kristoffersen. In top 5 anche Kranjec e Braathen, proprio ...

Anche nella prima manche del gigante di Kranjska Gora Marco Odermatt è in testa, dopo che ieri ha portato a casa la vittoria in slalom e la Coppa del mondo generale. Il podio per ora è lo stesso di ieri: secondo il norvegese Henrik Kristoffersen. La prima manche del secondo gigante di Kranjska Gora 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino, vede al comando Marco Odermatt. Lo svizzero mette a referto il miglior tempo sulla pista slovena.

Il campione olimpico e iridato in carica di slalom gigante ha dato un'ulteriore prova di essere il migliore in circolazione: per il secondo anno di fila Marco Odermatt ha messo in bacheca la Coppa del Mondo di specialità.