Giancarlo Giannini, chi sono i quattro figli avuti da due donne diverse (Di domenica 12 marzo 2023) Giancarlo Giannini ha avuto quattro figli: i primi sono arrivati dal primo matrimonio con l'ex moglie Livia Giampalmo, seguiti dagli ultimi due avuti con l'attuale moglie Eurilla Del Bono. Vedremo l'attore che ha recentemente ottenuto la stella sulla Walk Of Fame di Hollywood tra gli ospiti di "Domenica In", in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Nel 1967 sposa la doppiatrice ed attrice Livia Giampalmo che lo stesso anno lo rende padre per la prima volta di Lorenzo: nel 1987 un dramma si scaraventa nella vita dell'attore. Il primogenito muore per un aneurisma celebrale poco prima di compiere vent'anni. L'interprete di Pasqualino Settebellezze ha raccontato nel corso di un'intervista al programma "Ti Sento" di Pierluigi Diaco il drammatico momento: Aveva 19 anni e mezzo, se ...

