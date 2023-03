Ghoulam | si parla troppo poco del Napoli

(Di domenica 12 marzo 2023) A Dazn, l'ex azzurro Faouzi, ha evidenziato di come lo straordinario cammino del, in questa stagione, non sia esaltato a livello nazionale. Cioè, ritiene che si parlidel. Un altro ex Azzurro, Valon Behrami, gli replica: "Ma è come per il Bayern in Germania, ormai sidelle altre squadre...". Controreplica di: "Ma non significa nulla: qui in Italia, per il, si tratta di un'eccezione"... Dopo questa sincera, ma scomoda, uscita di, chissà se lo rivedremo ancora negli studi di Dazn. Per Berhami, invece, cosa non si fa per i "gettoni" di presenza?... Alessandro Cardito

Ospite di Dazn interviene per sottolineare che "se ne discute come se fosse tutto normale, ma semplicemente non lo è"L'ex difensore algerino del Napoli Faouzi, oggi in forza ai francesi dell'Angers, ha partecipato alla trasmissione di DAZN 'Tutti ... Non mi piace tanto come sidel Napoli perché non si dà ...Behrami Kim Botman,Koulibaly: il paragone a Dazn Il dibattito entra in una seconda fase e sidei migliori al mondo nel ruolo, Parolo riporta le parole di Spalletti su Kim Min - Jae. ...

