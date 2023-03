Ghoulam incontra Sarri | “All’inizio non voleva me e Koulibaly al Napoli | poi…”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 12 marzo 2023) Faouzie Mauriziosi sonoti di nuovo durante la diretta Dazn per il commento di Bologna-Lazio. Dopo qualche anno sino, anche se a distanza, il maestro ed l’allievo.è stato ospite di Dazn, commentando anche ildi Luciano Spalletti. Ma l’esterno algerino ora all’Angers, ha salutato con grande piacere. Il tecnico della Lazio appena ha sentito che c’eraha subito detto: “Ma come stai? Stai giocando?” alla risposta affermativa dell’algerino,ha aggiunto: “Questo mi fa molto piacere. La sua è una delle storie più sfortunate che ho visto, per me a quei tempi era uno degli esterni più forte d’Europa, se non il più forte. Vederlo infortunarsi per due volte in quel modo mi è ...