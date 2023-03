Gf Vip | Edoardo Donnamaria in ospedale | fan preoccupati ' Cosa è successo?'

(Di domenica 12 marzo 2023) Paura per. Dopo la squalifica dal Gf Vip, l'ex vippone non si è mostrato molto sui social. Negli ultimi giorni, infatti, ha soltanto rilasciato un'intervista a Rtl 102.5 ed è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - infoitcultura : GF Vip Edoardo Donnamaria ricoverato: la foto del padre preoccupa i fan - thoughtful_30 : RT @PiuDonna1: Edoardo Donnamaria in ospedale, il papà Vincenzo svela cos’è successo all’ex vippone del Gf Vip #donnalisi #drojette77 #droj… - ADelleNotizie : GF VIP Dana Saber si scaglia contro Tavassi #gfvip #gfvip7 #nikita #incorvassi #tavassi #donnalisi #niki… - Pall_Gonfiato : #GFVIP, #AntonellaFirodelisi piange per #Edoardodonnamaria, #Tavassi sdrammatizza -

Paura perDonnamaria . Dopo la squalifica dal Gf, l'ex vippone non si è mostrato molto sui social. Negli ultimi giorni, infatti, ha soltanto rilasciato un'intervista a Rtl 102.5 ed è apparso in ...Preoccupazione perDonnamaria . Dopo essere stato squalificato dal 'Grande Fratello' nella puntata del 9 marzo, l'ex vippone si è mostrato molto poco pubblicamente e non ha ancora ripreso in mano i suoi ...Questo quanto riportato da Dagospia: 'Secondo una spia, il team che lavora al GFnon sarebbe ... "Quello che è accaduto è stato che ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi di...

Gf Vip, Edoardo Donnamaria squalificato per il 'panino-gate': il VIDEO incriminato Dire

Antonella Fiordelisi incontenibile: l'amore per Edoardo e i progetti importanti che ha comunicato di voler fare appena esce dalla Casa del Gf Vip. L'uscita di scena di Edoardo Donnamaria dopo oltre ...Edoardo Donnamaria, il concorrente GF VIP recentemente squalificato, è apparso in alcune foto in cui si trova su un lettino di ospedale. Che cosa succede