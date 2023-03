GF VIP e i look indecorosi, cosa ha detto Alfonso Signorini: cosa è successo dopo il provvedimento (Di domenica 12 marzo 2023) Nuovi scandali al GF VIP: Alfonso Signorini accusa i concorrenti di vestirsi in modo indecoroso e scoppia la polemica. Il capo della Mediaset ha chiesto un intervento dopo gli ultimi scandali televisivi nella casa più spiata d’Italia, cosa cambierà? Potrebbero essere vietati piercing, orecchini e tatuaggi. Ecco il nuovo regolamento per i concorrenti della casa più spiata d’Italia, ora che la finale del 3 aprile si avvicina! Provvedimenti per i look indecorosi al GF VIP Il GF VIP continua a far parlare di sé e gli scandali nella casa sono all’ordine del giorno. Pier Silvio Berlusconi, il presidente della Mediaset, si è detto contrario agli ultimi avvenimenti che, secondo lui, avrebbero superato ogni limite. Per questo è stato emesso un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023) Nuovi scandali al GF VIP:accusa i concorrenti di vestirsi in modo indecoroso e scoppia la polemica. Il capo della Mediaset ha chiesto un interventogli ultimi scandali televisivi nella casa più spiata d’Italia,cambierà? Potrebbero essere vietati piercing, orecchini e tatuaggi. Ecco il nuovo regolamento per i concorrenti della casa più spiata d’Italia, ora che la finale del 3 aprile si avvicina! Provvedimenti per ial GF VIP Il GF VIP continua a far parlare di sé e gli scandali nella casa sono all’ordine del giorno. Pier Silvio Berlusconi, il presidente della Mediaset, si ècontrario agli ultimi avvenimenti che, secondo lui, avrebbero superato ogni limite. Per questo è stato emesso un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : GF VIP e i look indecorosi, cosa ha detto Alfonso Signorini: cosa è successo dopo il provvedimento #gfvip - Jessica01063579 : Grande Fratello Vip: quali sono i ‘look indecorosi’ per una prima serata di Canale 5? – Foto |… - anna_manuti : RT @rita_us3: Look vip posta la meravigliosa JESSICA con l'abitino di Alessia Couture...che splendore????????#jessyselassie #jeru https://t.… - aurelia_franci : RT @rita_us3: Look vip posta la meravigliosa JESSICA con l'abitino di Alessia Couture...che splendore????????#jessyselassie #jeru https://t.… - fedcanna : RT @karencorallo2: New post JESSICA SULLA PAGINA DI Look Vip Like e commento ?? Retweet ???? #jessyselassie #jessylove #jeru ??????????????… -