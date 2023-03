GF VIP, Antonella Fiordelisi in crisi dopo l’uscita di Edoardo: ‘Non ce la faccio’ (Di domenica 12 marzo 2023) dopo l’espulsione di Edoardo Donnamaria dal GF Vip, la sua dolce metà Antonella Fiordelisi è disperata. Si lascia andare a pianti inconsolabili davanti le telecamere e sembra che nulla possa farla sentire meglio. Ecco le sue ultime dichiarazioni e quello che sta succedendo nella casa più spiata d’Italia, in attesa della prossima puntata. l’uscita di Edoardo Donnamaria dal GF VIP Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal reality e cacciato dalla casa del Gf vip da Alfonso Signorini, ma per quale motivo? Le ragioni sono chiare e semplici: durante una diretta hanno mandato in onda alcune riprese in cui lui è stato mostrato in atteggiamenti molto aggressivi e provocatori. Parolacce, imprecazioni e modi di fare violenti e aggressivi anche verso Antonella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023)l’espulsione diDonnamaria dal GF Vip, la sua dolce metàè disperata. Si lascia andare a pianti inconsolabili davanti le telecamere e sembra che nulla possa farla sentire meglio. Ecco le sue ultime dichiarazioni e quello che sta succedendo nella casa più spiata d’Italia, in attesa della prossima puntata.diDonnamaria dal GF VIPDonnamaria è stato squalificato dal reality e cacciato dalla casa del Gf vip da Alfonso Signorini, ma per quale motivo? Le ragioni sono chiare e semplici: durante una diretta hanno mandato in onda alcune riprese in cui lui è stato mostrato in atteggiamenti molto aggressivi e provocatori. Parolacce, imprecazioni e modi di fare violenti e aggressivi anche verso...

