Gf Vip 7 | Nicole Murgia a proposito della gravidanza di Vittoria Deganello | “Il figlio è riconosciuto | io ho voluto veramente bene a quella ragazza”

Poche ore fa ai microfoni di Turchesando, il programma radiofonico ideato e condotto da Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus, è intervenuta Nicole Murgia. L'ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha parlato della sua esperienza nel reality show: Nella Casa per quanto io mi sono raccontata in modo più intimo con le persone che avevo più vicino, ti fai prendere molto dalle dinamiche che ci sono dentro. Anche il tuo umore è facilmente influenzabile. Anche se non discuti tu direttamente ma discute una persona vicino a te ti fai prendere. Nicole Murgia dopo aver raccontato delle sue esperienze sul set fin dalla più tenera età, ha parlato della bimba che a breve suo fratello avrà da Vittoria

