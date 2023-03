Gf Vip 7 | Murgia si scaglia contro Antonella | “È una grandissima provocatrice e poi dice che siano gli altri a provocarla Fa la vittima e…”

(Di domenica 12 marzo 2023) Nicole, la vippona uscita dalla casa del Gf Vip è stato ospite della trasmissione “Casa Chi” dove tra i vari argomenti toccati c’è stato quello diFiordelisi, dove l’attrice romana non è stato certo tenera. Di seguito riportiamo le sue parole. “Da fuori avevo una buona percezione di. Dopo una settimana l’ho L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF Vip 7, Nicolesi sfoga: “Ha fatto una scena assurda” Nicole, durissimo attacco ad: “Vittimella, spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire ma…” Guendalina Tavassi e Nicolesbeffeggiano...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : La Murgia “smonta” il Van Gate del Grande Fratello Vip e svela se ha sentito Edoardo Donnamaria - MondoTV241 : GF Vip 7, Dana Saber, rivelazioni sugli Incorvassi “A lui piaceva la Murgia e a lei piace Andrea - ADelleNotizie : GF VIP Nicole Murgia smonta le accusa della Deganello - ADelleNotizie : GF VIP Nicole Murgia svela la verità su Tavassi - virgivirgivivi : GF VIP Nicole Murgia svela la verità su Tavassi -

"smonta" il Van Gate del GFe svela se ha sentito Donnamaria "A me viene da ridere quando leggo certi messaggi "ti sei messa in mezzo a una coppia". Io ed Edoardo dentro la Casa eravamo ...Nicole, la vippona uscita dalla casa del Gfè stato ospite della trasmissione ' Casa Chi ' dove tra i vari argomenti toccati c'è stato quello di Antonella Fiordelisi, dove l'attrice romana non è ...Nicole, tra i protagonisti della settima edizione del Gf, ha parlato della sua avventura nel reality e di Vittoria Deganello , ex compagna del fratello Alessandro, dal quale aspetta un ...

Gf Vip, Nicole Murgia ci "ricasca". Ecco cosa ha combinato l'ex ... TorreSette

Lui è innamoratissimo”, ha svelato la Murgia così come ripreso dalle colleghe di IsaeChia ... La ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta anche se ha sentito Edoardo Donnamaria dopo la sua ...Continua il percorso dei vip nella casa del Grande Fratello che si avvicinano giorno dopo giorno alla tanto attesa finale del programma. Tra i protagonisti della casa di Cinecittà troviamo la giovane ...