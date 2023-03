Gf Vip 7, ecco perché in puntata non ci sono mai sorprese per Alberto De Pisis: un comunicato svela il motivo (Di domenica 12 marzo 2023) Anche questa edizione del Gf Vip, la più lunga della storia, si appresta a chiudere i battenti e tra liti, riappacificazioni ed eliminazioni, c’è spazio anche per le ultime sorprese da parte di amici e parenti ai Vipponi ancora in gioco. Alberto De Pisis, però, in questi sei lunghi mesi ha ricevuto solo una sorpresa da parte della mamma al contrario di quanto accaduto con molti altri concorrenti, che hanno ricevuto la visita di diversi familiari. Molti sul web hanno attribuito questa mancanza alla produzione del reality, rea di non dare le giuste attenzioni a tutti i concorrenti. A quanto pare però, la mancanza di sorprese per Alberto, non sarebbe da imputare al programma, bensì ad una precisa scelta dei familiari del Vippone, che sin dall’inizio hanno chiesto di non essere coinvolti nel percorso ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 marzo 2023) Anche questa edizione del Gf Vip, la più lunga della storia, si appresta a chiudere i battenti e tra liti, riappacificazioni ed eliminazioni, c’è spazio anche per le ultimeda parte di amici e parenti ai Vipponi ancora in gioco.De, però, in questi sei lunghi mesi ha ricevuto solo una sorpresa da parte della mamma al contrario di quanto accaduto con molti altri concorrenti, che hanno ricevuto la visita di diversi familiari. Molti sul web hanno attribuito questa mancanza alla produzione del reality, rea di non dare le giuste attenzioni a tutti i concorrenti. A quanto pare però, la mancanza diper, non sarebbe da imputare al programma, bensì ad una precisa scelta dei familiari del Vippone, che sin dall’inizio hanno chiesto di non essere coinvolti nel percorso ...

