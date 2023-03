GF Vip 7, Daniele Dal Moro vicino all’abbandono: vuole evitare la squalifica? (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, anche Daniele Dal Moro rischia grosso. Le frasi dette a Oriana Marzoli, infatti, sono altrettanto gravi (forse anche di più) di quelle dette da Edoardo ad Antonella Fiordelisi, che gli sono costate l’eliminazione dal programma. Per questo motivo è apparso strano ai più che l’ex tronista di Uomini e Donne da ieri abbia iniziato a dire di volersi eliminare perché non sta bene. Forse vuole evitare di uscire per squalifica? Gli autori vogliono proteggerlo, facendolo uscire perché non sta bene? Così sembrerebbe. GF Vip 7, Daniele Dal Moro esagera con Oriana Marzoli Le parole dette da Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli sono ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo ladi Edoardo Donnamaria nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, ancheDalrischia grosso. Le frasi dette a Oriana Marzoli, infatti, sono altrettanto gravi (forse anche di più) di quelle dette da Edoardo ad Antonella Fiordelisi, che gli sono costate l’eliminazione dal programma. Per questo motivo è apparso strano ai più che l’ex tronista di Uomini e Donne da ieri abbia iniziato a dire di volersi eliminare perché non sta bene. Forsedi uscire per? Gli autori vogliono proteggerlo, facendolo uscire perché non sta bene? Così sembrerebbe. GF Vip 7,Dalesagera con Oriana Marzoli Le parole dette daDala Oriana Marzoli sono ...

