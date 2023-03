Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi e la nostalgia di Edoardo Donnamaria | “Mi sento una bambina a piangere così | ma…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 12 marzo 2023) Giovedì sera, a sorpresa,è stato squalificato dal Gf Vip 7 per via di alcuni comportamenti eccessivamente aggressivi e hadovuto abbandonare anzitempo la Casa e soprattutto la sua fidanzata. Quest’ultima, dal momento in cuiha lasciato il programma è apparsa piuttosto nostalgica e dopo le urla del suo fidanzato fuori dalla Casa, ha voluto ringraziarlo dedicandogli alcune dolci parole: Grazie amore, grazie di tutto. È stata la sorpresa più bella in sei mesi per come stavo, mi manchi da morire. Sei pazzo comunque, quanto me. Per colpa tua non riesco neanche a dormire, lo so che il pubblico ti ama, ti ha apprezzato e non si è focalizzato solo su quelle cose, lo spero. Sono stati calorosi è vero con te? Hai una carattere fortissimo, ...