Gestire le crisi comportamentali degli studenti | scarica la scheda di segnalazione dell’alunno

(Di domenica 12 marzo 2023) Con “disturbi della condotta” viene descritta una serie di comportamenti inadeguati, in cui i diritti basilarialtri o le norme e le regole della vita sociale sono violate. I bimbi, e poi i ragazzi, che presentano disturbi della condotta si riconoscono facilmente in quanto sono la disperazione dei loro genitori,insegnanti e di tutti gli educatori in genere. Sono chiamati “bambini difficili” o “bambini terribili”, per evitare di utilizzare la denominazione di “bambini cattivi”, che comporterebbe un giudizio e una condanna morale.sono segnalate sia in alunni certificati (con una particolare frequenza in bambini e ragazzi con autismo, con ADHD, con disturbo oppositivo-provocatorio) sia in alunni non certificati, a volte con problematiche familiari e sociali, a volte anche ...