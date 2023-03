Georgia, l'ex presidente Saakashvili: «Sono vicino alla morte, mi hanno avvelenato. Pesavo 120 kg, ora solo 64» (Di domenica 12 marzo 2023) Arriva direttamente dall'ospedale in cui è stato trasferito dal carcere il grido disperato di Mikheil Saakashvili, ex presidente della Georgia, che a Sky News ha detto di essere... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 12 marzo 2023) Arriva direttamente dall'ospedale in cui è stato trasferito dal carcere il grido disperato di Mikheil, exdella, che a Sky News ha detto di essere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Georgia, l'ex presidente Saakashvili: 'Sono in fin di vita, mi hanno avvelenato'. E ai manifestanti dice: 'Siate pr… - MarcoFattorini : La presidente della Georgia Zourabichvili, in visita negli Stati Uniti, si schiera dalla parte dei manifestanti a… - Agenzia_Ansa : 'Gli eventi di questi giorni in Georgia - secondo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov - ricordano quelli… - Raff70111 : RT @AseroGiovanna: La presidente della Georgia , che è una francese che ha svolto moltissimi compiti per la Francia in giro per il mondo, h… - Gazzettino : Georgia, l'ex presidente Saakashvili: «Sono vicino alla morte, mi hanno avvelenato. Pesavo 120 kg, ora solo 64» -