Georgia, l’ex presidente Saakashvili rivela: «Mi hanno avvelenato, sono vicino alla morte». Il messaggio ai manifestanti: «Restate vigili» (Di domenica 12 marzo 2023) «sono vicino alla morte». A riferirlo a Sky News è l’ex presidente filo-occidentale della Georgia, Mikhail Saakashvili, dal letto d’ospedale in cui è stato trasferito dal carcere. l’ex leader protagonista della Rivoluzione delle Rose del 2003, che ha ricoperto la carica di capo di Stato in due mandati distinti, dal 2004 al 2007 e di nuovo dal 2008 al 2013, sostiene di essere stato avvelenato in prigione. Una tesi questa respinta dall’attuale governo Georgiano secondo cui le condizioni di salute di Saakashvili sarebbero dovute al fatto che non si è nutrito a sufficienza. «Inizialmente pesavo 120 chili, ora 64: se scendo sotto i 60 i medici prevedono un’insufficienza multiorgano», ha ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) «». A riferirlo a Sky News èfilo-occidentale della, Mikhail, dal letto d’ospedale in cui è stato trasferito dal carcere.leader protagonista della Rivoluzione delle Rose del 2003, che ha ricoperto la carica di capo di Stato in due mandati distinti, dal 2004 al 2007 e di nuovo dal 2008 al 2013, sostiene di essere statoin prigione. Una tesi questa respinta dall’attuale governono secondo cui le condizioni di salute disarebbero dovute al fatto che non si è nutrito a sufficienza. «Inizialmente pesavo 120 chili, ora 64: se scendo sotto i 60 i medici prevedono un’insufficienza multiorgano», ha ...

