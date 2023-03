Genova | escursionista precipita e muore lungo il Sentiero del Bacio

(Di domenica 12 marzo 2023) Unè morto questa mattina sul promontorio di Portofino, in provincia di, dopo essere scivolato da una ferrata che costeggia il celebredel. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, ha perso l’equilibrio ed èto verso il basso per circa una cinquantina di metri. Sul posto sono intervenuti il personale medico del ... TAG24.

