Genoa-Ternana domenica 12 marzo 2023 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Tre assenti per Lucarelli

(Di domenica 12 marzo 2023) Ilè imbattuto da cinque partite di cui tre vinte, tutte in casa, e qui cerca la quarta contro unacui la vittoria invece manca da sei gare. Dopo questi risultati la squadra di, richiamato il 27 febbraio in sostituzione del dimissionario Aurelio Andreazzoli, ha perso leggermente contatto con la zona playoff InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Genoa-Ternana, formazioni ufficiali: Gilardino con Puscas, c’è Falletti - Mediagol : Genoa-Ternana, formazioni ufficiali: Gilardino con Puscas, c’è Falletti - TUTTOB1 : Serie B, Genoa-Ternana: le formazioni ufficiali - buoncalcio : #GenoaTernana, le formazioni ufficiali - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa - Ternana: le formazioni ufficiali delle due squadre -

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(calcio d'inizio ore 16.15).: Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Haps; Albert, Puscas.: Iannarilli; Diakité, Mantovani, Sorensen; ...Commenta per primo Si chiude il 29esimo turno di Serie B con due gare dal sapore opposto. Alle 16:15 vanno in campo infatti Cosenza - Spal e. Scontro salvezza la prima con calabresi ultimi ed emiliani terzultimi. Aria più rarefatta invece nella gara di Marassi: lavuole tenersi al centro della classifica, lontano ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Buon pomeriggio a tutti i lettori e lettrici rossoblù di Pianetagenoa1893.net e benvenuti a, ventinovesima giornata del torneo di Serie B. Fischio d'inizio alle ore 16:15, dirige l'incontro Camplone. Clicca qui per accedere al nostro live match.

Genoa-Ternana, i convocati di Gilardino: torna Ilsanker, arruolati regolarmente Ekuban e Puscas TUTTO mercato WEB

Rcs Mediagroup si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fa ...Le formazioni ufficiali di Genoa-Ternana, uno dei posticipi che chiude la ventinovesima giornata del campionato di Serie B in campo alle ore 16.15 allo.