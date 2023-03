Generazione Schlein: viaggio tra i giovani che l’hanno fatta vincere (Di domenica 12 marzo 2023) È una domenica primaverile nel rione del Pratello, a Bologna, ed è trascorsa una settimana dalla vittoria dell’ex eurodeputata Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico. Claudio, 29enne siciliano emigrato in città nel 2013 per motivi di studio, passeggia sulla strada porticata del centro storico ed entra nel circolo del Pd Muzzi-Bandiera, al civico 90, tra i più attivi nella promozione della mozione Schlein, dove si respira ancora aria di festa. «Sono felicissimo, quando ha vinto non ci potevo credere!», dice a Mery De Martino, 30 anni, consigliera comunale eletta all’Assemblea Nazionale dem nella lista di Schlein a Bologna e rappresentante del circolo. Entrambi ricordano quando hanno conosciuto la neo segretaria all’interno del movimento federalista europeo, fondato da Altiero Spinelli nel 1943, «quando gli Stati erano ancora ... Leggi su tpi (Di domenica 12 marzo 2023) È una domenica primaverile nel rione del Pratello, a Bologna, ed è trascorsa una settimana dalla vittoria dell’ex eurodeputata Ellyalle primarie del Partito Democratico. Claudio, 29enne siciliano emigrato in città nel 2013 per motivi di studio, passeggia sulla strada porticata del centro storico ed entra nel circolo del Pd Muzzi-Bandiera, al civico 90, tra i più attivi nella promozione della mozione, dove si respira ancora aria di festa. «Sono felicissimo, quando ha vinto non ci potevo credere!», dice a Mery De Martino, 30 anni, consigliera comunale eletta all’Assemblea Nazionale dem nella lista dia Bologna e rappresentante del circolo. Entrambi ricordano quando hanno conosciuto la neo segretaria all’interno del movimento federalista europeo, fondato da Altiero Spinelli nel 1943, «quando gli Stati erano ancora ...

