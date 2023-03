GdS – Milan, Leao e il rinnovo: vale quei milioni? Il commento di Agresti (Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-12 09:28:59 Arrivano conferme dalla Gazzetta dello Sport: Rafa ha tutto per essere un grande campione, ma ancora non lo è. E un investimento così importante può diventare gravoso per il Diavolo Leao è un grande campione a sprazzi. In certi periodi, o in certe partite, ha colpi fenomenali, è sufficientemente continuo, incide e decide; in altre circostanze, per tempi non brevi, diventa un calciatore normale e a volte anche meno, quando l’indolenza prende il sopravvento. Del grande campione ha le qualità tecniche e fisiche, ma per esserlo davvero occorrono caratteristiche che lui per ora non possiede: saper soffrire, mettersi al servizio della squadra, lottare e rendersi utile anche quando non si è nella giornata migliore. Un grande campione incompiuto, insomma. Leao è stato determinante nello scudetto del Milan, non a caso è ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-12 09:28:59 Arrivano conferme dalla Gazzetta dello Sport: Rafa ha tutto per essere un grande campione, ma ancora non lo è. E un investimento così importante può diventare gravoso per il Diavoloè un grande campione a sprazzi. In certi periodi, o in certe partite, ha colpi fenomenali, è sufficientemente continuo, incide e decide; in altre circostanze, per tempi non brevi, diventa un calciatore normale e a volte anche meno, quando l’indolenza prende il sopravvento. Del grande campione ha le qualità tecniche e fisiche, ma per esserlo davvero occorrono caratteristiche che lui per ora non possiede: saper soffrire, mettersi al servizio della squadra, lottare e rendersi utile anche quando non si è nella giornata migliore. Un grande campione incompiuto, insomma.è stato determinante nello scudetto del, non a caso è ...

