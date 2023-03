Garanzini | sul capolavoro di Kvara i difensori dell’Atalanta parevano le statuine di San Gregorio Armeno

(Di domenica 12 marzo 2023) Gigicommenta la vittoria del Napoli sull’Atalanta di ieri pomeriggio e, in particolare, lo splendido gol scudetto di. I, scrive, sembravanodi San. “Si è già visto, anzi rivisto di che pasta è fatto il Napoli. Ci ha messo un po’ a eliminare le scorie laziali, pur senza mai correre rischi: e suldiledi San. Ma provateci voi quando il Napoli alza le cadenze e quei due là davanti ti puntano in velocità”.scrive anche dell’Inter. “È ripartito il Napoli, alla sua ...

Lo scrive, su La Stampa, Gigi. 'Buona per la classifica. Qualunque essa sia. Non ... in particolare,raddoppio di Di Maria'. 'Di sicuro a Nantes servirà tutt'altra prestazione a ...Il georgiano ha ondeggiato e puntato come faceva l'olandese, poi ha fintato il destropalo ... Ma Kvara , per Gigi, assomiglia a Johann Cruyff. Il gol segnato dall'attaccante georgiano del ...continua: 'Alla fine, nonostante qualche sussulto d'orgoglio, prosegue dunque una crisi ... Di manifesta inferiorità del Milan scrive anche Luca ValdiserriCorriere della Sera. 'Il primo ...

Giovanni De Luna: 'La Juve rimonta il Toro e vince con merito e stavolta non c'è la logica del cortomuso' Sei gol, due traverse e tante emozioni: la Juventus, dopo esser stata sotto due volte, vince i ...Nel suo consueto fondo su La Stampa, il giornalista Gigi Garanzini ha parlato del derby di Torino e della differenza che ancora una volta è venuta.