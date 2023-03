Gala del Triathlon 2023, le voci dei protagonisti: 'Non conosciamo i nostri limiti ma li inseguiamo' (Di domenica 12 marzo 2023) Michele Sarzilla, Sandra Mairhofer, Giuseppe Romele, Silvia Visaggi, Gianluca Pozzatti sono alcuni degli atleti premiati al Gala del Triathlon 2023. E qui, tra rinunce e tante ore di allenamento, ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 12 marzo 2023) Michele Sarzilla, Sandra Mairhofer, Giuseppe Romele, Silvia Visaggi, Gianluca Pozzatti sono alcuni degli atleti premiati aldel. E qui, tra rinunce e tante ore di allenamento, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AiseStampa : Niaf: sarà l’Emilia Romagna la regione ospite d’onore del 48° Gala - Bianca34874951 : RT @gianlucarossitv: Video-editoriale del 12.3.2023 ESCLUSIVO DAL NEW JERSEY. Dalla 13ª edizione del Gran Gala dell'#InterClubFacchettiNewJ… - Bianca34874951 : RT @gianlucarossitv: 11.3.2023 Paramus NJ, USA Tutto pronto per la 13ª edizione del Gran Gala dell'#InterClubFacchettiNewJersey Ospite d'on… - gianlucarossitv : Video-editoriale del 12.3.2023 ESCLUSIVO DAL NEW JERSEY. Dalla 13ª edizione del Gran Gala dell'… - gianlucarossitv : 11.3.2023 Paramus NJ, USA Tutto pronto per la 13ª edizione del Gran Gala dell'#InterClubFacchettiNewJersey Ospite d… -

Gala del Triathlon 2023, che serata! "È uno sport che triplica la felicità" La Gazzetta dello Sport Modelli e modelle sono di nuovo tutti magri Dopo anni in cui si erano visti sforzi per una maggior varietà e inclusività, alle ultime sfilate le persone in passerella avevano un aspetto molto canonico e omogeneo ... Premio Celli Gigli La serata di gala Drusilla, Conti, Calvani e Reggiani "Sarà una grande serata di spettacolo, che accenderà ancora una volta i riflettori su Siena". Così Maria Pia Corbelli anticipa gli ultimi ritocchi al programma del Premio televisivo e giornalistico Ce ... Dopo anni in cui si erano visti sforzi per una maggior varietà e inclusività, alle ultime sfilate le persone in passerella avevano un aspetto molto canonico e omogeneo ..."Sarà una grande serata di spettacolo, che accenderà ancora una volta i riflettori su Siena". Così Maria Pia Corbelli anticipa gli ultimi ritocchi al programma del Premio televisivo e giornalistico Ce ...