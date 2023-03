Gabriella e Anna Carlucci | chi sono e cosa fanno le sorelle di Milly Carlucci | “Abbiamo preso strade diverse”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 marzo 2023)ledi, una carriera nel mondo dello spettacolo per tutte e tre leche in alcune occasioni siritrovate a lavorare insieme., chidiCominciamo da: classe 1959 è nata il 28 febbraio e ha cominciato la sua carriera lavorando nelle televisioni private di Teletevere, GBR. All’età di 24 anni arriva in Rai dove lavora con Enzo Tortora nel programma cult “Portobello”. Successivamente ha ...