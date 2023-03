Futuro del Mezzogiorno, a Napoli convegno e presentazione del libro di Piero Antonio (Di domenica 12 marzo 2023) In occasione del convegno su “Lo Stato e il Mezzogiorno: blogieri e oggi – Deindustrializzazione, nuovi squilibri, Pnrr – Un nuovo Sud è possibile”, fissato per il 13 marzo dalle 9.30 presso il Consiglio Regionale della Campania (Centro Direzionale, isola F 13), e organizzato da Associazione ex-consiglieri regionali ed ex- parlamentari Campania, e coordinato da Nando Morra, verrà presentato il libro “Da Napoli nel mondo per ponti e strade – L’impegno delle Partecipazioni Statali in Italia e all’estero” di Piero Antonio (Guida editori) e con interviste a Ernesto B Schiano, che, in qualità di amministratore delegato di Iritecna, capogruppo di tutte le società a partecipazione statale operanti nel settore infrastrutture, assetto del territorio ed impiantistica Industriale, ha progettato e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 marzo 2023) In occasione delsu “Lo Stato e il: blogieri e oggi – Deindustrializzazione, nuovi squilibri, Pnrr – Un nuovo Sud è possibile”, fissato per il 13 marzo dalle 9.30 presso il Consiglio Regionale della Campania (Centro Direzionale, isola F 13), e organizzato da Associazione ex-consiglieri regionali ed ex- parlamentari Campania, e coordinato da Nando Morra, verrà presentato il“Danel mondo per ponti e strade – L’impegno delle Partecipazioni Statali in Italia e all’estero” di(Guida editori) e con interviste a Ernesto B Schiano, che, in qualità di amministratore delegato di Iritecna, capogruppo di tutte le società a partecipazione statale operanti nel settore infrastrutture, assetto del territorio ed impiantistica Industriale, ha progettato e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Leonardobecchet : Pensiamo che l'eliminazione divieto 2035 UE vendita auto alte emissioni Co2 sia una vittoria... in realtà con mezz… - lucasofri : Le copie che vengono effettivamente 'comprate' dei quotidiani, secondo le ultime rilevazioni (da Charlie, la newsle… - MinisteroDifesa : 'Ringrazio voi, ragazze e ragazzi del 204° Corso 'Volontà', e i vostri familiari per aver reso una splendida promes… - marcoranieri72 : RT @borghi_claudio: @Gio62883864Gio @LaVeritaWeb @GCerrinaFeroni Direi di no. Sempre utile aver ben presente quello che è successo in passa… - Maumunno : 'Dobbiamo assolutamente difendere la posizione in Champions che è cruciale per il futuro del nostro progetto, visto… -