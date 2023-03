Frasi sull’anima | le più intense e spirituali

Leggi su dilei

(Di domenica 12 marzo 2023) L’anima è una forza vitale distinta dal corpo che, nella maggior parte delle religioni, sopravvive alla morte. È qualcosa di spirituale ed è la vera essenza di un individuo. La parte più delicata e di cui bisogna avere cura per non sporcarla e per non farle perdere la sua purezza. All’anima è spesso legata un’idea di immutabilità ed eternità. Nella religione, questo spirito è il soffio divino che dona la vita e ciò che più avvicina l’uomo alla divinità. Secondo la definizione dell’enciclopedia Treccani, è il principio vitale dell’uomo di cui costituisce la parte immateriale, che è origine e centro del pensiero, del sentimento, della volontà, della coscienza morale. I termini con cui è designata sono spesso collegati all’idea della respirazione senza la quale non si potrebbe vivere. Gli antichi Greci univano il concetto dell’anima alla psiche. Una delle più importanti metafore di ...