Frasi sulla luce, le più belle e spirituali da condividere (Di domenica 12 marzo 2023) La luce illumina ciò su cui si posa e permette di vedere nell'oscurità. Una lampadina accesa in una stanza buia concede agli occhi di individuare i mobili e gli eventuali oggetti che si trovano nello spazio illuminato. Allo stesso tempo può mettere in risalto qualcosa, per esempio un attore su un palcoscenico, indicare una direzione, come il faro per le barche e , metaforicamente, rischiara ciò che era rimasto confuso. La luce può essere fredda o calda, ma sempre avvolgente. Irradia ciò su cui si posa e lo rende visibile, protagonista della scena. Nella letteratura è sempre legata a un'accezione positiva e usata per svariate metafore. C'è la luce spirituale, una forza interna che porta a fare del bene e a trovare il proprio equilibrio. La luce chiarificatrice che permette di mettere ordine nelle proprie idee e dare una ...

