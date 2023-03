Francia, riforma delle pensioni verso il voto dell’Assemblea Nazionale (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 marzo – In Francia il Senato ha adottato la contestata riforma delle pensioni con 195 voti a favore e 112 contrari, dopo dieci giorni di acceso dibattito e al termine di una nuova giornata di proteste. Ora via libera verso il voto dell’Assemblea Nazionale che si terrà giovedì prossimo. Francia verso la riforma “E’ stato fatto un passo importante”, ha commentato la premier Elisabeth Borne con l’Afp che ha poi sottolineato come “esiste una maggioranza in Parlamento” per votare la riforma, ha aggiunto con riferimento al voto – che si attende più serrato – all’Assemblea Nazionale previsto per giovedì prossimo. Anche qui il governo conta sui ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 marzo – Inil Senato ha adottato la contestatacon 195 voti a favore e 112 contrari, dopo dieci giorni di acceso dibattito e al termine di una nuova giornata di proteste. Ora via liberailche si terrà giovedì prossimo.la“E’ stato fatto un passo importante”, ha commentato la premier Elisabeth Borne con l’Afp che ha poi sottolineato come “esiste una maggioranza in Parlamento” per votare la, ha aggiunto con riferimento al– che si attende più serrato – all’Assembleaprevisto per giovedì prossimo. Anche qui il governo conta sui ...

