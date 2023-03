Francia, il Senato approva la riforma delle pensioni. Giovedì il voto alla Camera (Di domenica 12 marzo 2023) Mentre a Parigi e in molte altre città della Francia proseguono le proteste (si stimano circa mezzo milione di persone scese in strada ieri, cifre inferiori a quelle attese), il Senato transalpino ha compiuto il primo passo nell’approvazione della riforma sulle pensioni: alla Camera alta sono stati registrati 195 voti favorevoli e 112 contrari nella ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023) Mentre a Parigi e in molte altre città dellaproseguono le proteste (si stimano circa mezzo milione di persone scese in strada ieri, cifre inferiori a quelle attese), iltransalpino ha compiuto il primo passo nell’zione dellasullealta sono stati registrati 195 voti favorevoli e 112 contrari nella ... TAG24.

