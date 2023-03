Francia, dal Senato via libera a controversa riforma delle pensioni (Di domenica 12 marzo 2023) Il Senato francese in tarda serata ieri ha approvato l'impopolare riforma delle pensioni, poche ore dopo le nuove manifestazioni di piazza contro uno dei pilastri del programma del secondo mandato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) Ilfrancese in tarda serata ieri ha approvato l'impopolare, poche ore dopo le nuove manifestazioni di piazza contro uno dei pilastri del programma del secondo mandato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Scioperi e manifestazioni in decine di città della Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente M… - BolettiMassimo : RT @natalinogori51: AGLI ORDINI DI MACRON EX BANCHIERE SPUNTATO DAL NULLA, SI FA PER DIRE, E DIVENTATO PRESIDENTE DELLA FRANCIA - paolosarti69 : RT @natalinogori51: AGLI ORDINI DI MACRON EX BANCHIERE SPUNTATO DAL NULLA, SI FA PER DIRE, E DIVENTATO PRESIDENTE DELLA FRANCIA - pentagram54 : RT @natalinogori51: AGLI ORDINI DI MACRON EX BANCHIERE SPUNTATO DAL NULLA, SI FA PER DIRE, E DIVENTATO PRESIDENTE DELLA FRANCIA - 2rMarzia : RT @natalinogori51: AGLI ORDINI DI MACRON EX BANCHIERE SPUNTATO DAL NULLA, SI FA PER DIRE, E DIVENTATO PRESIDENTE DELLA FRANCIA -