Francesco Merloni: "L'Heysel fu una pagina terribile e non andai più allo stadio" (Di domenica 12 marzo 2023) Merloni: il matrimonio con la Juventus e L'Heysel Il primo storico sponsor sulle magliette della Juventus è stato Ariston. Il noto marchio di elettrodomestici è stato presente sui capi bianconeri dalla stagione 1981-1982 al 1988-1989. A capo di questo noto brand c'era Francesco Merloni che ha rilasciato un'intervista al Corriera della Sera. Tra i tanti argomenti trattati anche com'è iniziato il rapporto con la Vecchia Signora. Ecco un'estratto: "?…?Una congiuntura favorevole. Vittorio, mio fratello, era presidente di Confindustria: ce l'aveva messo Gianni Agnelli, che voleva liberarsi dei corteggiatori locali. Io, invece, ero amico di Umberto: facevamo le riunioni con Montezemolo nel mio ufficio. Andavo a vedere le partite?…?" Non solo cose belle, ma purtroppo anche pagine tristi. Tra tutte la tragedia ...

