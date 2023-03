FOTO – Inter | il supporto della Curva Nord nonostante tutto | «Nella buona sorte e nelle avversità»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 marzo 2023) Ladei tifosi dell’mostrail suoe sostegno alla squadra anche in un momento difficile dopo la brutta sconfitta con lo Spezia. Ecco il messaggio pubblicato sui social.– Lasta con la squadra, anche dopo la sconfitta in casa dello Spezia. Il gruppo di tifosi dell’attraverso i social ha pubblicato unache li ritrae in massa proprio allo Stadio “Picco” di La Spezia, con un messaggio chiaro: «… IO CI SARO’!». Fonte: Pagina Instagram cn69 official-News - Ultime notizie e calciomercato ...