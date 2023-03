FOTO: Dragon Lee ha debuttato in un Live Event di NXT (Di domenica 12 marzo 2023) Qualche mese fa la notizia della firma di Dragon Lee con la WWE. Era stato lo stesso wrestler messicano ad annunciarlo al termine di un Evento della AAA, in occasione del quale vinse insieme a Dralistico i titoli di coppia. A NXT Roadblock lo abbiamo visto per la prima volta tra il pubblico poco prima del match che ha visto contrapporsi Bron Breakker e i Creed Brothers contro Jinder Mahal e gli Indus Sher. Ora è arrivato anche il momento del suo primo match. Primo match ad NXT Dragon Lee ha disputato il suo primo match ad NXT, in occasione del Live Event tenutosi ieri a St. Petersburg, Florida. Il messicano, ex NJPW, ROH e AAA, tra le altre, ha affrontato Eddie Thorpe, anch’egli ex NJPW dove era conosciuto con il nome di Karl Fredericks. La vittoria è andata proprio a Lee. Presto potrebbe ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 12 marzo 2023) Qualche mese fa la notizia della firma diLee con la WWE. Era stato lo stesso wrestler messicano ad annunciarlo al termine di uno della AAA, in occasione del quale vinse insieme a Dralistico i titoli di coppia. A NXT Roadblock lo abbiamo visto per la prima volta tra il pubblico poco prima del match che ha visto contrapporsi Bron Breakker e i Creed Brothers contro Jinder Mahal e gli Indus Sher. Ora è arrivato anche il momento del suo primo match. Primo match ad NXTLee ha disputato il suo primo match ad NXT, in occasione deltenutosi ieri a St. Petersburg, Florida. Il messicano, ex NJPW, ROH e AAA, tra le altre, ha affrontato Eddie Thorpe, anch’egli ex NJPW dove era conosciuto con il nome di Karl Fredericks. La vittoria è andata proprio a Lee. Presto potrebbe ...

