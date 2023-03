Forze ucraine, cadaveri di civili nelle strade di Bakhmut (Di domenica 12 marzo 2023) I combattenti ucraini affermano che corpi dei civili giacciono per le strade di Bakhmut, non potendo recuperarli a causa dell'intensità della battaglia che infuria nella città. Parlando a Sky News, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) I combattenti ucraini affermano che corpi deigiacciono per ledi, non potendo recuperarli a causa dell'intensità della battaglia che infuria nella città. Parlando a Sky News, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il comando russo invia deliberatamente soldati a morire vicino a Maryinka per rivelare le postazioni di tiro delle… - putino : Le Forze Armate ucraine hanno confermato l'identità del militare ucraino prigionieri la cui esecuzione è stata film… - putino : Le Forze Armate ucraine hanno stabilito in via provvisoria l'identità del soldato prigioniero ucciso il cui video è… - leftsnoopy : RT @mariosalis: Forze ucraine: “Cadaveri di civili nelle strade di Bakhmut, non riusciamo a recuperarli per l'intensità della battaglia” - _kuball_ : RT @ultimenotizie: Le truppe russe hanno inflitto danni a 81 unità di artiglieria delle forze armate ucraine nelle postazioni di tiro e all… -