Forza Italia: finisce l'èra Miccichè, rimpiazzato da un fedelissimo di Schifani (Di domenica 12 marzo 2023) Gianfranco Miccichè ha perso la sua battaglia e non è più il commissario di Forza Italia in Sicilia. E’ la fine di un’epoca e va ben oltre “le situazioni locali” addotte da Silvio Berlusconi nell’encomio consegnato sabato sera alle agenzie. E’ il risultato di una battaglia sanguinosa che Miccichè ha condotto dentro il partito, ma anche fuori, negli ultimi due anni. L’ex manager di PublItalia paga la fitta contrapposizione con l’ex presidente della Regione, il meloniano Nello Musumeci, tagliato fuori da una possibilità di riconferma alla vigilia dell’ultima campagna elettorale; e con Renato Schifani, col quale i rapporti si sono incrinati in maniera irreversibile all’indomani dell’affermazione del 25 settembre, che ha portato l’ex presidente del Senato a Palazzo d’Orleans (anche grazie ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 12 marzo 2023) Gianfrancoha perso la sua battaglia e non è più il commissario diin Sicilia. E’ la fine di un’epoca e va ben oltre “le situazioni locali” addotte da Silvio Berlusconi nell’encomio consegnato sabato sera alle agenzie. E’ il risultato di una battaglia sanguinosa cheha condotto dentro il partito, ma anche fuori, negli ultimi due anni. L’ex manager di Publpaga la fitta contrapposizione con l’ex presidente della Regione, il meloniano Nello Musumeci, tagliato fuori da una possibilità di riconferma alla vigilia dell’ultima campagna elettorale; e con Renato, col quale i rapporti si sono incrinati in maniera irreversibile all’indomani dell’affermazione del 25 settembre, che ha portato l’ex presidente del Senato a Palazzo d’Orleans (anche grazie ...

