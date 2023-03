Formazioni ufficiali Roma-Sassuolo | le scelte dei due allenatori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ?? La #LazioWomen cala il poker al Genoa e mantiene la vetta ?? - infoitsport : Le formazioni ufficiali di Cosenza-SPAL e gli aggiornamenti - infoitsport : Cosenza-Spal, le formazioni ufficiali: c'è Nasti, ok Moncini - infoitsport : Cosenza-Spal, Nasti con Zilli: le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali -

LE: Roma (3 - 5 - 2) : Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Abraham. Sassuolo : in attesaCommenta per primo Roma (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Abraham. Sassuolo: in attesaRoma - SassuoloROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Bove, Spinazzola; El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho (squalificato, in ...

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Assente per squalifica come Cristante, Mourinho perde anche Pellegrini e Belotti. In mezzo giocano Bove, Matic e Wijnaldum, davanti El Shaarawy in coppia con Abraham (panchina inziale per Dybala). Sul ...