Formazioni ufficiali Manchester United-Southampton | Premier League 2022 2023

(Di domenica 12 marzo 2023) Ledi, sfida valida per la ventisettesima giornata di. I Red Devils sono chiamati a riscattarsi dopo la batosta di Anfield contro il Liverpool e puntano a ripartire dal poker rifilato al Betis in Europa. La squadra di Ten Hag ospiterà all’Old Trafford il fanalino di coda del campionato, a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 12 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....

LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Joan González; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. BaroniTORINO (3 - 4 - 2 - 1):

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vedere la partita in streaming e tv: tutto sul match delle ore 18 Dopo la grande notte d’Europa League la Roma è pronta a tornare in campo. Stasera alle o ...Lecce, prendilo per le corna. Arriva il Toro al Via del Mare e la squadra di Baroni punta al successo per arrivare a quota 30 punti e avvicinare ancora di più la salvezza. Nel lunch ...