Formazioni ufficiali Lecce-Torino | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 12 marzo 2023), ledei dueper il match in programma al Via del Mare alle ore 12.30 Comunicate ledi, match valido per la 26esima giornata di Serie A.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Radonjic, Miranchuk; Sanabria. All.: Juric. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Bologna (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Moro; Aebischer, Ferguson, Kyriakopoulos; Barrow. Allenatore: Thiago Motta

Nessuna sorpresa nell’undici del Torino che alle 12,30 scenderà in campo contro i Lecce per dare continuità alla vittoria sul Bologna e rimanere in corsa per il 7° posto.Oggi domenica 12 marzo (ore 15.00) si gioca Cremonese-Fiorentina, match valido per la 26ma giornata della Serie A. La partita andrà in scena allo Stadio Giovanni Zini e vedrà contrapposte la formazion ...