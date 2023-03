Formazioni ufficiali Juventus-Sampdoria | Serie A 2022 2023

(Di domenica 12 marzo 2023) Ledi, sfida valida per la ventiseiesima giornata di. La squadra di Allegri va a caccia dei tre punti per ripartire dopo il ko contro la Roma e avvicinare il sesto posto occupato dall’Atalanta. Ospite all’Allianz Stadium la, fanalino di coda del campionato e determinata a fare quantomeno bella figura. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica 12 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ?? La #LazioWomen cala il poker al Genoa e mantiene la vetta ?? - infobetting : Feyenoord-Volendam (domenica 12 marzo 2023 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - infobetting : Wolfsburg-Union Berlin (domenica 12 marzo 2023 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - infoitsport : Genoa-Ternana, le formazioni ufficiali - news_modena : Le formazioni ufficiali di Roma-Sassuolo -

Roma - SassuoloROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Bove, Spinazzola; El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho (squalificato, in ...Ledi Juventus - Sampdoria, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Allegri va a caccia dei tre punti per ripartire dopo il ko contro la Roma e ...Ledi Athletic Bilbao - Barcellona, sfida valida per la venticinquesima giornata di Liga 2022/2023. I catalani sono chiamati a reagire dopo la sorprendente sconfitta contro l'Almeria ...

Oggi alle 18 la Roma scende in campo contro il Sassuolo davanti ai soliti 60 mila dello Stadio Olimpico. I giallorossi visti i risultati di Inter e Lazio potrebbero agganciare il secondo posto in… Leg ...Tutto pronto per la 26a giornata del campionato. La Roma affronterà il Sassuolo di Dionidi. Mourinho non ci sarà in panchina e deve fare a meno di Pellegrini e Belotti. Turnover in vista della sfida..